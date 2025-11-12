朝野一致譴責中國總領事薛劍＝要求將其驅逐出境

Newsfrom Japan

針對中國駐大阪總領事薛劍強烈反對首相高市早苗「台灣有事」發言一事，日本朝野政黨於11日一致發出譴責。自民黨的相關部門要求日本政府採取毅然決然的措施，包括驅逐出境。

該總領事在社群媒體X上寫道：「隨意衝撞進來的（污穢的）腦袋，只能毫不猶豫地斬掉」等言論。

自民黨召開了外交調查會和外交部會的聯合會議，斷言其貼文內容「是對日本國民的侮辱，嚴重傷害了日中關係」。會議通過了一項決議，主張如果中方不妥善處理，應考慮將薛劍列為「不受歡迎人物」（Persona Non Grata）等，進行嚴厲處置。

隨後，外交調查會長（前外相）中曾根弘文等人向官房副長官尾崎正直提出了這項要求。

立憲民主黨幹事長安住淳在記者會上批評：「這對日中關係毫無益處」。國民民主黨代表玉木雄一郎則表示「這已經過度了」，並表示不排除要求將其驅逐出境的可能性。

公明黨代表齊藤鐵夫向記者團透露，已向中國駐日大使館表達了擔憂，並強調：「這種可被視為恐嚇的發言，絕非外交官應有的行為」。共產黨委員長田村智子則呼籲：「現在不努力避免雙方軍事緊張升級，更待何時？」



立憲民主黨幹事長安住淳舉行記者會。攝於11日下午，國會內



中國駐大阪總領事薛劍



國民民主黨代表玉木雄一郎舉行記者會。攝於11日，國會內

