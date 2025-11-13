自民與維新開始協議削減議員定數＝但實現前景仍不明

Newsfrom Japan

自民黨和日本維新會於12日在國會內舉行了關於削減眾議院議員定數的實務工作協議首次會議。雙方確認將加快研討，以實現兩黨在聯合執政協議書中明確記載的削減定數法案在本屆國會中通過。然而，由於除了在野黨之外，自民黨內部也有慎重意見，討論的走向增添了不確定性。

出席實務協議的有自民黨政治制度改革本部長加藤勝信、維新會選對委員長代行浦野靖人等人。下一次會議將在17日舉行。聯合執政協議書載明：「以削減10%為目標，在本屆國會提交並爭取法案通過」。雙方將針對(1) 具體的削減人數 (2) 削減對象是小選舉區或比例代表—等問題進行研討。

自民黨在12日除了實務協議外，也在黨本部召開了政治制度改革本部會議，展開黨內討論。幹事長鈴木俊一呼籲：「必須穩步推進已達成共識的事項。時間上有制約，希望進行深入的討論」。

會中決定設立專案小組（PT）集中推進定數削減的研討。但據出席者透露，會中接連出現聲音，認為不僅要與維新會，也應與在野各黨進行協商。



自民黨政治制度改革本部會議上，幹事長鈴木俊一（左起第二位）致詞。攝於12日上午，東京永田町黨本部



自民黨政治制度改革本部會議上，本部長加藤勝信（後方中央）致詞。攝於12日上午，東京永田町黨本部



自民黨前財務相加藤勝信（後右）和日本維新會浦野靖人（後左）出席眾議院定數削減相關實務工作協議。攝於12日下午，國會內

