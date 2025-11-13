參議院預算委員會：高市首相稱將在追加預算中納入熊害對策

Newsfrom Japan

參議院預算委員會於12日舉行了總結質詢，首相高市早苗等人出席。首相表示，關於熊害對策，她計劃在爭取本屆國會通過的2025年度追加預算案中，納入對地方政府的支援措施。她說：「將盡快彙整對策方案，並活用追加預算逐步實施。將擴充對獵友會的委託費、捕獲費用等方面的支援」，在對立憲民主黨參議院幹事長田名部匡代的詢問時作出答覆。

國民民主黨幹事長榛葉賀津也要求將所得稅課稅最低門檻「年收入之壁」的調整，與最低工資的上漲率掛鉤，並提高至178萬日圓。首相考量到少數執政的現狀，表示：「方向是一致的。我們必須互相跨越難關」。為雙方交涉留下餘地。

防衛相小泉進次郎針對是否應該擁有核動力潛水艦一事表示：「討論其優點和缺點是理所當然的」，在對立憲民主黨羽田次郎的提問時作出以上答覆。

立憲民主黨的蓮舫要求撤換涉入自民黨派閥收賄事件的官房副長官佐藤啓。首相拒絕，表示：「我沒有打算推翻已任命的人事」。



參議院預算委員會上，首相高市早苗答覆立憲民主黨蓮舫的質詢。攝於12日上午，國會內

