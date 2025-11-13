泰國少女案：警視廳以涉嫌違反《兒童福祉法》對少女母親發逮捕令

Newsfrom Japan

在東京都文京區一間個室按摩店，一名12歲泰國籍少女被迫工作的案件中，12日經調查相關人士透露，警視廳已對少女20多歲的母親取得逮捕令，罪名為涉嫌違反《兒童福祉法》。警視廳懷疑此案涉及人口販運，正調查背後是否有仲介或其他相關人士介入。

根據調查相關人士透露，該母親涉嫌在6月明知店方將要求少女提供性服務給顧客，仍將她交付給店家。

該少女於6月下旬隨母親來到日本，並在店內由母親教授性服務方法。隨後她就被遺棄在店裡，在廚房附近過夜，約一個月內接待了約60名顧客。據稱，部分營業額被匯入了以母親相關人士名義開設的帳戶。

9月，少女向東京出入國在留管理局求助，使事件曝光。警視廳已於本月以涉嫌違反《勞動基準法》（最低年齡）為由，逮捕了店舖經營者細野正之（51歲）。

少女的母親目前被台灣拘留，警視廳於12日與正在日本訪問的泰國警官進行了協商。隨後，泰國警官等人也前往案發的店舖附近進行了視察。



警視廳本部。攝於東京都千代田區

