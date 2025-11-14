警察動用步槍執行驅熊任務＝秋田、岩手兩縣組隊出動

Newsfrom Japan

為應對嚴重的熊害，警察機動隊員等使用步槍進行驅熊的任務於13日啟動。在執行任務的秋田、岩手兩縣警本部，舉行了對策團隊的出動儀式。

秋田縣警於上午10點在縣警本部舉行出動儀式。本部長小林稔訓示：「作為處理熊隻驅除應對的最前線，請大家抱持著誓死守護縣民安全與安心的堅強信念，並以確保市民生活安全為最優先來展開行動」。隨後，10名機動隊員搭乘3輛縣警車輛出發。

岩手縣警也在滝澤市舉行了出動儀式，生活安全企劃課次長岡田憲一表示：「我們期待能消除民眾對熊的恐懼，確保縣民的安全」。

由於熊隻出沒不斷，加上獵人不足，警方修改了國家公安委員會規則，允許警察使用配備的步槍進行熊隻驅除。這項措施將針對在市區出沒，且獵人難以用「緊急槍獵」等方式應對的情況，警察將根據《警察官職務執行法》進行驅除。

兩縣各組成了兩個四人一組的對策團隊，成員包括指揮官、聯絡協調員和兩名射手。他們將劃分負責區域，以警察設施為據點，在熊隻出沒地區進行處理。射手由機動隊的槍械對策部隊隊員擔任，並將以兩週為單位，從其他縣獲得支援。



熊隻驅除任務啟動，秋田縣警車輛正駛離縣警本部。攝於13日上午，秋田市



岩手縣警熊隻驅除對策團隊的成員參與出動儀式。攝於13日上午，岩手縣滝澤市



秋田縣警本部長小林稔在熊隻驅除任務出動儀式上訓示。攝於13日上午，秋田市

