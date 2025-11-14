時事民調：高市內閣支持率63.8%＝發足時支持率位居史上第二

Newsfrom Japan

時事通信社於11月7日至10日實施的民意調查顯示，高市內閣的支持率為63.8%。「不支持」的比例為10.8%，「不清楚」為25.4%。與1960年開始調查以來的歷屆政權剛上任時相比，高市內閣的支持率僅次於2001年小泉內閣的72.8%，位居史上第二。這項數據顯示，作為憲政史上首位女性首相，高市獲得了相當程度的期待，且剛上任後的一系列領袖外交也受到肯定。

在支持內閣的理由（複選）中，最多的是「因為有執行力」佔29.2%。其次是「信任首相」23.5%，以及「印象良好」22.2%。不支持的理由（複選）依序為：「不抱期待」4.3%、「不信任首相」3.4%、「政策不佳」3.3%等。

關於自民黨與日本維新會的聯合政權，有38.0%的受訪者表示「評價」，高於「不評價」的22.2%。但也有39.8%的人回答「不清楚」。

在自民黨支持者中，有63.6%的人對聯合執政政權表示肯定；維新會支持者中，高達88.2%表示肯定。對聯合執政持否定態度的比例分別僅為14.0%和5.9%。另一方面，在已退出聯合執政政權的公明黨支持者中，有42.1%回答「不評價」，高於支持的15.6%。立憲民主黨的支持者中，支持高市的聲音也僅佔16.3%。

政黨支持率方面，自民黨較上月增加2.1個百分點，以21.8%位居首位。參政黨以4.0%（上月4.8%）居次，連續第四個月成為在野黨龍頭。立憲民主黨為3.6%（上月4.2%），國民民主黨為3.5%（上月3.8%）。其他依序為：公明黨3.2%、維新2.9%、令和新選組1.8%、共產黨0.9%、日本保守黨0.9%、Team Mirai 0.6%、社民黨0.6%。「沒有支持特定政黨」的比例為54.4%。

本次調查針對全國18歲以上的2000人，以個別面談方式進行。有效回收率為59.1%。



首相高市早苗（中）等閣僚出席內閣會議。攝於7日，首相官邸

