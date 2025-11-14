安倍槍擊案公審：山上徹也母親作證稱巨額捐款是相信「能救長子一命」

Newsfrom Japan

2022年在奈良市槍殺前首相安倍晉三的殺人罪被告山上徹也（45歲），其國民參與審判的第7次公審於13日在奈良地方法院（審判長田中伸一）舉行。信奉世界和平統一家庭聯合會（舊統一教會）的被告母親作為辯護方證人出庭，她表示捐獻總額高達1億日圓的原因是「相信能救長子一命」。

據辯護律師團表示，被告拒絕與母親會面，這是事件發生後兩人首次面對面。母親與旁聽席之間設置了遮蔽板，無法看清她的表情。

在作證一開始，母親哽咽地道歉：「對於次子徹也引發了這麼大的事件，我衷心致歉。」

母親證稱，她在1991年8月入教。信徒曾勸她「可以看看家譜」，她前往教會設施時，被告知關於丈夫自殺和長子重病等連串不幸，是因為「人類的墮落導致上帝的救贖不順，需要2000萬日圓的淨財」。同月底，她以丈夫的壽險為本金進行捐獻，隔年3月又追加捐獻了3000萬日圓。

她說：「我不知道長子的性命會如何，所以相信付了5000萬日圓就能救他。」後來，她又聽說丈夫「自殺，在那個世界很痛苦」，因此又捐獻了1000萬日圓為丈夫供養。

父親去世後，她變賣了居住的房屋等，以4000萬日圓用於捐獻。當時被告山上徹也18歲，正值上大學的時期，但因哥哥有自殺傾向，母親說：「我認為上大學沒有意義。比起那個，為（長子）捐獻更重要。」



奈良地方法院。攝於奈良市

