中國通知國民「避免前往日本旅遊」＝疑為報復高市首相「台灣有事」發言

【北京時事】中國外交部於14日發布通知，呼籲國民避免前往日本旅遊。中方解釋原因為首相高市早苗關於台灣有事的發言，「使中日人員交流的氣氛嚴重惡化」，此舉被視為報復措施。如果中國國內出現旅遊自我克制的氛圍，預計將影響中國遊客訪日的動向。

通知中主張：「日本領導人就台灣問題發表了公然挑釁的言論，給中國公民的身體和生命安全帶來重大風險」。同時，也要求旅居日本的中國公民注意自身安全。

日本政府則在15日透過事務層級向中方提出強烈要求，希望中方採取「適當應對」，稱其做法與構築「建設性且穩定的關係」的日中大方向不符。

習近平政權強烈反對高市首相在國會答辯中提出「台灣有事」可能屬於「存立危機事態」的說法。中國外交部副部長孫衛東已在13日召見日本駐中國大使金杉憲治表達抗議，要求撤回發言，並表明若不撤回，「一切責任將由日方承擔」。

另一方面，日方也採取了反制措施。日本外務省事務次官船越健裕於14日召見中國駐日大使吳江浩，抗議中國駐大阪總領事薛劍在社群媒體X上寫下「斬掉衝撞進來的（污穢）腦袋」等言論。日中兩國之間陷入了相互譴責的局面。

根據日本政府觀光局的統計，今年1月至9月，來自中國的訪日遊客人數約為749萬人，是所有國家和地區中最多的。這次的通知，可能會對訪日遊客和日中之間的交流事業造成影響。



首相高市早苗（右）與中國國家主席習近平（法新社/時事）。

