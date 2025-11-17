日韓議會聯盟舉行聯合總會＝確認將相互合作提升至「新高點」

Newsfrom Japan

【首爾時事】日本的跨黨派組織日韓議員聯盟與韓國的韓日議員聯盟於16日在首爾舉行聯合總會。旨在推動政府間以未來為導向的合作關係。總會通過了共同聲明，要求將政治、經濟、社會、文化等所有領域的相互合作「提升到新的高點」。

聲明中「強烈譴責」北韓的核武和飛彈開發，並要求兩國政府為實現朝鮮半島的完全非核化緊密合作。關於韓國缺席的世界文化遺產「佐渡島金山」（新潟縣佐渡市）等懸而未決的議題，聲明則要求「以真誠的態度持續進行對話」。

日方由日韓議連幹事長長島昭久等出席，韓方由韓日議連會長朱豪英等出席。長島在總會後表示：「兩國之間存在各種課題，但我們希望成為能一一解決這些問題的議員聯盟。」

首相高市早苗向大會致賀詞，強調「（韓國）是我們在國際社會各種課題上應合作的重要鄰國」。她指出：「在當前的戰略環境下，日韓關係和日美韓合作的重要性正在日益增加。」

本次聯合總會是自2023年9月在東京舉行以來，時隔約兩年再次召開。去年原定12月舉行，但因前總統尹錫悅宣布「非常戒嚴」引發混亂而未能舉辦。下次總會將在2026年於日本舉行。



16日，日韓議員聯盟與韓日議員聯盟在首爾舉行聯合總會，參與者合影留念



16日，日韓議連幹事長長島昭久（右）在首爾舉行的聯合總會上發言

