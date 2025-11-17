東京赤坂發生女性遭砍重傷案＝騎自行車男子逃逸，疑與被害者不相識

Newsfrom Japan

16日上午10點半左右，東京都港區赤坂的一棟大樓地下一樓接獲報警，稱「一名女性被戴黑色帽子的男子刺傷」。警視廳赤坂署等單位表示，一名自稱歌手的40多歲女性被疑似刀刃的物體砍傷左腹側和右手，傷勢嚴重。該男子身穿黑色工作服，戴著白色口罩，疑似持刀往青山方向騎自行車逃逸。警方正以殺人未遂案追查該男子。

該女性是位於大樓地下一樓的Live House的演出者，她在為演出做準備時，因店門鎖著而獨自站在店門口，結果遭到襲擊。她表示與該男子不認識，是店內的一名女性工作人員報警。

Live House的網站顯示，原定16日下午1點至3點半為日間場，晚間7點至10點為夜間場，但兩場演出均宣布「因故取消」。

事發地點位於東京Metro赤坂見附站西南約150公尺處，是餐飲店和辦公大樓林立的繁華街區。

一名在事發時經過現場的男性表示，他聽到地底下傳來「難以形容的尖叫聲」，並看到一名戴帽子的男子跑開。另一名50多歲的男性也看到該男子跳上自行車，並說：「他以不自然的速度加速騎走了」。

在事發大樓其他樓層工作的30多歲女性表示，她是聽到救護車和警車的聲音才察覺發生了事件，她聲音顫抖地說：「很害怕也很不安」。



16日下午，警視廳調查人員（中）在赤坂遇刺事件的現場大樓附近進行調查。攝於東京都港區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]