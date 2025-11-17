中國警告國民赴日留學「審慎考慮」＝疑為報復高市首相台灣有事發言

Newsfrom Japan

【北京時事】中國教育部於16日發布通知，要求國民在計畫赴日留學時「審慎考慮」。通知中解釋是因「治安情勢和留學環境不佳」，但被外界視為是針對首相高市早苗「台灣有事」發言的「第二波」報復措施。預計未來中方可能會有更多反制措施。

中國外交部已在14日發布通知，呼籲國民避免前往日本旅遊。外交部主張「日本領導人就台灣問題發表了公然挑釁的言論，給中國公民的身體和生命安全帶來重大風險」。香港當局也在15日敦促市民赴日旅遊時要注意安全。

教育部通知也指出「安全風險正在升高」，要求正在或即將赴日的中國公民「注意當地治安情勢，提高自我保護意識」。這可能導致中日之間的交換留學等活動暫停。

中國國內對高市的台灣發言反彈情緒正在蔓延。社群媒體上「應該抵制日本產品」的貼文增加。軍方機關報《解放軍報》（電子版）於16日刊登研究員的評論文章，威脅稱：「如果日本在台灣問題上武力介入，日本全國都有可能變成戰場」。



15日，在東京淺草寺，身穿和服拍照的中國觀光客。攝於台東區（法新社/時事）

