12名「特定失蹤者」新增列入聯合國名單＝將要求北韓確認安危

經「特定失蹤者問題調查會」等單位於16日透露，包括新潟縣的大澤孝司先生（失蹤當時27歲）在內，共12名被認為不能排除遭北韓綁架可能性的「特定失蹤者」，已新增列入聯合國人權理事會工作組要求北韓確認安危的名單中。調查會代表荒木和博表示：「希望日本政府能藉此機會向聯合國提供資訊，推動解決事態。」

據調查會表示，人權理事會的「強迫或非自願失蹤工作組」已創建了一份包括政府認定被綁架者（如橫田惠，失蹤當時13歲）和特定失蹤者在內，約40人的名單。該名單已於今年2月發送給北韓，要求其確認安危和保障人權。

本月初，工作組通知調查會，將新增12人列入名單。其中包括1974年在佐渡失蹤的大澤孝司，以及1998年在新潟縣長岡市失蹤的中村三奈子（失蹤當時18歲）等人，同樣要求北韓確認其安危。

在15日於新潟市舉行的「縣民集會」上，大澤孝司的哥哥昭一（89歲）提及新增名單一事，並呼籲日本政府「為營救特定失蹤者，希望做出更大的努力」。



大澤孝司先生（家屬提供）



中村三奈子女士（特定失蹤者問題調査會提供）

