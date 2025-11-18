愛子內親王抵達寮國＝進行首次外國官方訪問

Newsfrom Japan

【永珍時事】天皇、皇后兩陛下的長女愛子內親王於17日晚間，搭乘民用航空班機抵達寮國（老撾）首都永珍，進行首次外國官方訪問。她預計將於22日回國。

愛子內親王從東京羽田機場出發，經由泰國曼谷轉機。17日上午11點左右，她身穿水藍色套裝在羽田機場登機口接受宮內廳幹部等的送行，面帶笑容地致意：「我會盡全力努力的」。隨後登機。

本次訪問正值日本與寮國建交70週年。愛子內親王將在18日出席官方行程，包括拜會國家主席通倫，以及參加國家副主席巴妮主持的晚宴等。

19日，她將參觀宣導越戰期間未爆彈問題的設施「COPE遊客中心」，並視察當地一所中學的日語課程。20日，她將搭乘鐵路一日往返古都龍坡邦（Luang Prabang），會見當地黨書記，並視察一所兒童醫院。

21日，她將在永珍參觀紡織品展覽，會見旅居當地的日本僑民後，啟程回國。



天皇、皇后兩陛下的長女愛子內親王啟程前往寮國。攝於17日上午，羽田機場（代表攝影）



天皇、皇后兩陛下的長女愛子內親王啟程前往寮國。攝於17日上午，羽田機場（代表攝影）



愛子內親王抵達寮國官方訪問，到達永珍市區飯店。攝於17日（代表攝影）



愛子內親王抵達寮國官方訪問，在永珍市區飯店接受傳統舞蹈歡迎。攝於17日（代表攝影）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]