中國稱李強總理不會在G20與高市首相會談＝日本大使館呼籲在日公民「確保安全」

【北京時事】中國外交部發言人毛寧於17日的記者會上透露，預計在22日、23日於南非約翰尼斯堡舉行的二十國集團（G20）峰會上，中國總理李強與首相高市早苗之間沒有安排會談。此舉被視為對高市「台灣有事」國會答辯的報復行動。中國不願在高級別對話中讓步的強硬姿態，導致日中關係緊張升級。

中國政府在國際會議召開前，事先明確表示不會舉行個別首腦會談，這是罕見的。在記者會上，毛寧再次譴責高市的發言，並要求她撤回。

另一方面，外務省亞洲大洋洲局長金井正彰於17日訪問中國北京。正協調於18日與中國外交部亞洲司長劉勁松舉行會談。金井預計將向中方解釋，高市的答覆並不改變日本政府的既有立場，尋求中方的理解。

習近平政權將台灣問題定位為「核心利益中的核心」，強烈反對高市「台灣有事」可能屬於「存立危機事態」的答覆。中國外交部副部長孫衛東已在13日召見日本駐中國大使金杉憲治表達抗議。

中方曾表明，如果高市不撤回發言，「一切責任將由日方承擔」。中國還呼籲國民避免前往日本旅遊，並提醒留學計畫需審慎判斷。金井預計將強調重層交流的重要性，並敦促中方撤銷這些呼籲。

在這種情勢下，日本駐中國大使館於17日考量到中國國內情勢，呼籲在日公民外出時，應注意可疑人士和周邊狀況，努力確保自身安全。



首相高市早苗（右）與中國國家主席習近平（法新社/時事）



17日，外務省亞洲大洋洲局長金井正彰抵達中國北京機場

