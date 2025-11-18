中國延期上映《蠟筆小新》等日本電影＝傳停止旅行團赴日，報復行動波及娛樂與觀光

Newsfrom Japan

【北京時事】中國媒體於17日報導，原定近期在中國上映的動畫電影《蠟筆小新》系列最新作等日本電影，已確定延期公開。同時，旅行社也出現取消赴日團體旅行的行動。這顯示針對首相高市早苗「台灣有事」發言所引發的摩擦，已蔓延至娛樂和觀光產業。

據報導，被延期的作品至少包括《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者》和《工作細胞》兩部。原本的上映日期分別是12月6日和本月22日。新的上映時間仍不確定。

中國剛在14日上映了人氣動畫系列最新作《劇場版『鬼滅之刃』無限城篇 第一章 猗窩座再現》，該片在短短四天內票房就逼近4億人民幣（約87億日圓）。儘管如此，未來仍有可能擴大抵制日本電影的行動。

習近平政權此前曾因南韓部署薩德導彈防禦系統（THAAD）而實施報復措施，限制以電影和電視劇為代表的韓國流行文化流入。這項始於2016年左右的限制措施，據稱仍在持續。

另一方面，停止組團赴日旅遊的行動也已浮現。北京一家旅行社表示，由於當局呼籲民眾避免前往日本旅遊，導致取消申請不斷。旅行社向顧客建議：「現在不推薦去日本」。



