日本外務省局長與中方在北京舉行協議＝反駁中國對台海言論的批評

【北京時事】訪問中國北京的外務省亞洲大洋洲局長金井正彰於18日在中國外交部與亞洲局長劉勁松進行協議。針對首相高市早苗關於台灣有事的國會答辯，金井向中方強烈抗議中國駐大阪總領事薛劍在社群媒體上的貼文，並要求中方盡快採取適當應對。中國方面則批評高市的言論，雙方展開了激烈的唇槍舌戰。

金井反駁了中國政府以日本治安情勢為由呼籲國民避免訪日的說法，稱「日本的治安絕對沒有惡化」，並要求中方改正。他也向中方提出了確保在中國日本公民安全的要求。

官房長官木原稔在同日的記者會上，再次表明高市首相的答辯「沒有改變政府既有的立場」，不會撤回。

根據中國外交部發言人，劉勁松向金井提出了「嚴正交涉」，批評高市的言論「破壞戰後國際秩序，違背『一個中國』原則」，並「從根本上損害了中日關係的政治基礎」，表達了強烈抗議。發言人再次要求日方撤回言論。



18日，在日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰（前排左）在北京中國外交部與亞洲局長劉勁松（前排右）會談

