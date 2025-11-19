小型飛機墜毀福岡八女山區＝3人死亡，疑從佐賀飛往大阪

Newsfrom Japan

18日上午10點40分左右，福岡縣八女市星野村有居民報警，稱「一架類似賽斯納（Cessna）的小型飛機墜毀。現場冒出黑煙」。縣警和消防隊在現場的山區搜救，發現了疑似墜毀小型飛機的機體殘骸，並在附近發現了3名疑似機上人員。這三人均當場被確認死亡。

根據佐賀機場事務所（佐賀市）表示，小型飛機上的三名乘員分別是京都市的兩名男性和神戶市的一名男性。縣警正在進行身分確認。運輸安全委員會已決定派遣兩名航空事故調查官前往。

這架小型飛機是美國西銳飛機公司（Cirrus Aircraft）製造的五人座單引擎螺旋槳飛機「Cirrus SR20」。據國土交通省表示，飛機從佐賀機場起飛約20分鐘後，於上午10點31分確認收到遇難訊號。

根據飛行計畫，該機於17日從八尾機場（大阪府八尾市）起飛抵達佐賀機場。原定18日上午10點15分左右從佐賀機場起飛，並於下午0點45分左右返回八尾機場。

事發地點靠近大分縣的縣境附近。



小型飛機墜毀事故現場周邊拉起了封鎖線。攝於18日下午，福岡縣八女市

