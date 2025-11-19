愛子內親王拜會寮國國家主席＝對外交關係70週年盛情款待表達感謝

Newsfrom Japan

【永珍時事】正在寮國（老撾）進行正式訪問的天皇、皇后兩陛下的長女愛子內親王於18日拜訪了位於首都永珍的國家主席府，對通倫（Thongloun Sisoulith）國家主席進行禮貌性拜會。

這是紀念日寮建交70週年的官方活動，愛子內親王身穿寮國傳統服飾，出席了會面。

國家主席表示：「期待日本和寮國未來的友好關係能進一步發展」。愛子內親王回應：「我很高興獲得了國民如此熱情的款待，也很高興能親自見到國家主席」。

愛子內親王隨後也分別會見了副主席巴妮（Pany Yathotou）和首相宋賽（Sonexay Siphandone）。她向這三位官員轉達了天皇夫婦的口信。

隨後，愛子內親王換上和服，出席了在市內飯店舉行的副主席主辦晚宴。在副主席的歡迎致詞後，愛子內親王回應：「我很高興長久以來，日本與寮國建立了友好關係和合作的歷史」。

在此之前，愛子內親王參觀了永珍最宏偉的寺院、金色的佛塔「塔鑾」（Pha That Luang）。她接受了當地民眾的音樂和舞蹈歡迎，面帶微笑合掌致意，並在佛像前供奉了鮮花和蠟燭。



