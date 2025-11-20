美IT巨頭因漫畫盜版遭東京地方法院判賠出版商鉅額罰款

Newsfrom Japan

由出版巨頭KADOKAWA、講談社、集英社和小學館聯合提起訴訟，控告美國IT企業「Cloudflare」（總部舊金山）提供的服務有助於漫畫盜版網站傳播，構成著作權侵害。東京地方法院於19日對此案做出判決。審判長高橋彩認定Cloudflare協助侵害著作權，判決該公司須支付約5億日圓的損害賠償。

Cloudflare提供一項名為「內容傳遞網路（CDN）」的服務，將合作網站的數據複製到其全球各地的伺服器上進行傳輸。這是首次判決CDN服務商對盜版內容負有責任的案例。

根據判決，該盜版網站利用CDN服務，免費發布了約4000部作品。四家出版商曾於2020年4月後，要求Cloudflare刪除其伺服器上關於人氣漫畫《進擊的巨人》、《航海王》等四部作品的數據，但該公司未予理會。

Cloudflare是否為內容的傳輸主體是主要爭點。高橋審判長認定，將非法數據記錄到伺服器的是網站營運者，因此Cloudflare並非傳輸主體。但法官同時指出，CDN服務大幅減輕了內容傳輸對原始伺服器的負荷，使網站營運者得以有效率地傳播大量數據。

法官進一步認定，「盜版事實一目了然，Cloudflare有能力認知到權利被侵害」。法院裁定，Cloudflare在收到四家出版商的著作權侵害通知後，有義務在一個月內停止服務，但卻怠忽職守，因此認定其構成著作權侵害的幫助犯。

四家出版商在判決後的共同聲明中表示：「在盜版網站營運者隱藏身分、大規模傳播的現狀下，這是一項重要的判斷。我們期望這能成為防止CDN被惡用的一大步」。

Cloudflare則回應：「我們對判決結果感到非常遺憾。將會提出上訴」。



在涉及漫畫盜版網站的訴訟判決後，出版社一方的代理律師福井健策（中）等人接受採訪。攝於19日下午，東京都目黑區

