中國將再次停止日本水產品進口＝因高市首相發言態度轉趨強硬

Newsfrom Japan

根據19日消息獲悉，中國將再次停止進口日本產水產品。相關人士已證實這項消息。中國在東京電力福島第一核電廠的處理水排放後曾全面禁運，但今年已部分解禁。這次的舉動被視為是因首相高市早苗關於台灣有事的發言，中方再次轉為強硬姿態。

中國外交部發言人於同日，就再次停止進口一事解釋：「高市首相發表了關於台灣的不當言論。」並稱「（日方）沒有提供保證品質安全的資料」。

根據相關人士透露，中國已透過正式外交管道，傳達了暫停受理日本出口相關設施的再註冊申請的意向，理由是「檢查需要時間」。此舉不僅對預期市場擴大的日本水產業造成影響，也將衝擊日本的出口戰略。

中國在2023年8月處理水排放後全面停止進口日本水產品，但今年日中兩國達成協議，推進設施的再註冊程序，部分禁運措施已被解除，北海道產冷凍扇貝已於11月上旬恢復出口。



中國國旗（法新社/時事）。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]