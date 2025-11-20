愛子內親王視察寮國未爆彈設施＝稱「願寮國成為無未爆彈的國家」

Newsfrom Japan

【永珍時事】正在寮國（老撾）進行正式訪問的天皇、皇后兩陛下的長女愛子內親王於19日造訪了位於首都永珍的未爆彈問題啟蒙設施「COPE遊客中心」。

在越戰期間（1964年至1973年），美軍為了切斷對南越民族解放陣線（越共）的補給線，在寮國投下了超過200萬噸的炸彈。至今，該國仍在持續進行未爆彈的清除工作。

愛子內親王表情嚴肅地觀看了模擬集束炸彈散佈大量「子炸彈」的展覽模型。她對「一個子炸彈約可破壞30平方公尺」的解說深表認同，並說：「影響的範圍非常廣泛。」

她還會見了負責支援寮國未爆彈清除計畫制定的日本國際協力機構（JICA）專家，並詢問：「在處理上有哪些困難？」參觀結束後，她向中心相關人士表示：「願寮國成為一個沒有未爆彈的國家。」

當天，愛子內親王也訪問了在日本援助下建立的「武道中心」，與從事武道的兒童和年輕人交流。她詢問寮國柔道代表隊選手：「你覺得最有趣的部分在哪裡？」同時也參觀了市內一所國中高一貫制學校的日語課。



天皇、皇后兩陛下的長女愛子內親王在「COPE遊客中心」觀看集束炸彈的模型，該中心希望宣傳越戰期間美軍空襲造成的未爆彈危害。攝於19日下午，永珍（代表攝影/時事）。



天皇、皇后兩陛下的長女愛子內親王在日-寮武道中心觀看表演。攝於19日下午，永珍

