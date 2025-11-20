日本政府將制定綜合經濟對策＝規模超過20兆日圓，因應物價高漲

Newsfrom Japan

根據19日獲悉，日本政府正在協調將於21日左右內閣會議決定的綜合經濟對策，規模將超過20兆日圓，其中包括廢除汽油和輕油交易的暫定稅率等大規模減稅措施。由於要納入對兒童每人加發2萬日圓兒童津貼等大規模物價高漲對策，預算規模將比原先設想的17兆日圓進一步膨脹。

作為財源的2025年度追加預算案，一般會計的支出規模將約為17兆日圓，將大幅超過前一年度的約13兆9000億日圓，成為新冠疫情以來最大的追加預算。

兒童津貼將針對0至18歲的對象，不設所得限制一律發放。所需經費預計約4000億日圓。此外，追加預算還將支援明年1月至3月期間的電費和瓦斯費；並大幅擴充「重點支援地方交付金」，地方政府可從中靈活選擇補助方案，同時將設立「白米券」發放和電子優惠券發放等食品價格高漲對策的「特別預算框架」。

此外，政府也正在協調，將全額計入約5700億日圓的經費，用以償還因財政困難而被轉撥至一般會計的汽車損害賠償責任保險（自賠責）特別會計資金。



首相高市早苗進入首相官邸。攝於19日，東京永田町

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]