愛子內親王訪問古都龍坡邦＝與寮國縣黨書記共進午餐，並視察醫院

【龍坡邦時事】正在寮國訪問的天皇、皇后兩陛下的長女愛子內親王於20日，日歸訪問古都龍坡邦（Luang Prabang），並與省委書記本羅姆（Bounluam Senesouk）共進午餐。

愛子內親王身穿寮國民族服飾致詞，她表示「衷心高興」能造訪這處吸引全球遊客的地方。她回顧了午餐前參觀的國立博物館和寺廟，表示「對王都承傳的傳統技術的輝煌，留下了深刻的印象」。她提及天皇陛下在皇太子時期於2012年也曾訪問此地，並說：「我也希望能繼承父親以及皇室的足跡，為日寮兩國的橋樑貢獻一份力量。」隨後，她面帶笑容舉杯乾杯。

愛子內親王參觀了公開王政時代（持續至1975年）宮殿內部的國立博物館，熱切地觀看了華麗的壁畫和國王肖像畫。她也視察了由日本非營利組織（NPO）建造的「寮國之友兒童醫院」（Lao Friends Hospital for Children）。她與患者交流，並詢問一位因燒傷住院的小男孩及其母親「是從什麼時候開始住院的？」

她也造訪了著名景點「關西瀑布」，抬頭望著奔騰的瀑布，並合影留念。當日晚間，她返回永珍。



天皇、皇后兩陛下的長女愛子內親王抵達由日本NPO組織建造的「寮國之友兒童醫院」，並收下布偶。攝於20日下午，寮國龍坡邦



天皇、皇后兩陛下的長女愛子內親王出席由龍坡邦省委書記主辦的午餐會。攝於20日下午，寮國龍坡邦



天皇、皇后兩陛下的長女愛子內親王視察寮國之友兒童醫院，並與孩子們交談。攝於20日下午，寮國龍坡邦（代表攝影/時事）



天皇、皇后兩陛下的長女愛子內親王造訪關西瀑布並合影留念。攝於20日下午，寮國龍坡邦（代表攝影/時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]