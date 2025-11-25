日中首相G20峰會未會面＝高市首相呼籲穩定供應重要礦物

Newsfrom Japan

【約翰尼斯堡時事】首相高市早苗於23日（日本時間同日），在南非約翰尼斯堡舉行的20國集團領袖會議（G20峰會）最終日討論中，呼籲各國合作，以確保重要礦物的穩定供應。峰會閉幕後，她接受記者團採訪，證實未與中國首相李強有交談機會。

高市首相強調，穩定供應重要礦物「對世界經濟發展來說不可或缺」。她提到中國限制稀土（Rare Earth）出口一事，指出「國際社會對重要礦物的出口管制擔憂正在升高」，並表示：「分散精煉和加工等供應源，是迫在眉睫的課題。」

她呼籲避免供應鏈過度集中，並表示「各國有必要攜手合作，構建強韌且可信賴的重要礦物供應鏈」。

另一方面，在首相高市早苗的台灣有事發言引發中國反彈之際，外界關注她是否會在峰會上與中國首相李強進行對話。高市向記者團表示：「我對與中國對話持開放態度。並沒有將大門關上。」表明了未來仍將尋求高層對話。她也強調：「對於中國，我們該主張的仍會主張。」



首相高市早苗出席23日，南非約翰尼斯堡舉行的20國集團領袖會議（G20峰會）第二日會議（法新社/時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]