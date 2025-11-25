高市新政權首次黨魁辯論＝聚焦日中外交與積極財政

Newsfrom Japan

首相高市早苗（自民黨總裁）與在野四黨黨魁的國會黨魁辯論將於26日舉行。這是高市政權成立以來首次。在內閣支持率高漲的「東風」下，在野黨將對首相在台灣有事發言後造成的日中關係惡化，以及包含減稅在內膨脹至21兆3000億日圓規模的綜合經濟對策等議題發起論戰。

立憲民主黨代表野田佳彥在21日的記者會上「宣戰」，表示「將就日中關係的降溫、以及綜合經濟對策進行質詢」。辯論將在26日下午3點開始，總計45分鐘。野田的發言時間為28分鐘。隨後，國民民主黨代表玉木雄一郎（8分鐘）、公明黨代表齊藤鐵夫（6分鐘）、參政黨代表神谷宗幣（3分鐘）將依序與首相對陣。

首相高市早苗在7日的眾議院預算委員會上答辯，稱台灣有事有可能屬於允許行使集體自衛權的「存立危機事態」，此言引發了中國的強烈反彈。野田代表將以中國「呼籲國民避免前往日本旅遊」、以及「事實上禁運日本水產品」等「實質損害」正在發生為由，要求高市提出改善日中關係的解決方案。

高市首相提出的「負責的積極財政」也將是焦點。政府將向本屆國會提交作為經濟對策財源的2025年度追加預算案，並力爭通過。由於市場擔憂財政惡化，長期利率急遽飆升。野田在記者會上指出：「財政不安如果升高，反而會讓景氣降溫。」他將在辯論中要求首相提出解釋。

野田代表將透過強化與被視為「鷹派」首相的對決姿態，來恢復立憲民主黨「中道」路線的黨勢。立憲民主黨相關人士表示：「這個政權無論是經濟還是外交都非常危險。我們會嚴格面對，避免其暴走。」

轉為在野黨的公明黨，是繼2主黨政權時代的2012年11月以來，時隔13年再次參與黨魁辯論。公明黨代表齊藤鐵夫是廣島選出的議員，針對首相未否認「非核三原則」可能被檢討一事，他將以強硬的態度表示：「我們必須要求政府堅持非核三原則。」

由於高市內閣是少數執政，追加預算案要通過，在野黨的合作必不可少。首相在辯論中的發言，也將成為在野黨判斷是否支持追加預算的依據。國民民主黨代表玉木雄一郎計畫再次要求首相提高所得稅課稅最低門檻「年收入之壁」。參政黨則是首次參加黨魁辯論。



首相高市早苗進入首相官邸。攝於21日上午，東京永田町

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]