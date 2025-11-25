韓國總統稱將「冷靜」觀望日中對立＝已與高市、李強首相進行懇談

Newsfrom Japan

【首爾時事】韓國總統李在明針對首相高市早苗的台灣有事國會答辯引發中國反彈一事，表示：「韓國應冷靜觀望現狀，盡一切努力在不損害國家利益的前提下，將利益最大化。」韓國總統府於24日透露了他在出訪期間對記者團的發言內容。

李在明總統在南非舉行的20國集團領袖會議（G20峰會）期間，分別與高市首相和中國首相李強進行了懇談。他提到自己「稍微勉強了一點。會見了中國首相，也特別要求與日本進行，以求平衡。」他回顧：「我充分說明了韓國的立場，並進行了協商，以避免誤解。」

李在明與高市首相懇談時，雙方一致認為在嚴峻的國際形勢下，日韓合作的重要性以及持續「穿梭外交」。他呼籲：「國家關係和人際關係一樣，都應努力看到好的一面，並管理和減少困難的一面。」

另一方面，與李強首相懇談時，李在明讚許中韓關係在10月習近平主席訪韓後，「已經全面恢復」，此前兩國關係曾因駐韓美軍部署攔截飛彈問題而轉冷。他確認了溝通對於建立互信的重要性，並向李強表達了希望在北京與習近平主席會談的意願。



23日，在南非約翰尼斯堡，韓國總統李在明與首相高市早苗懇談（EPA時事）

