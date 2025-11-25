美中領袖電話會談＝習近平闡述「台灣問題原則立場」，疑為牽制高市政權

Newsfrom Japan

【華盛頓、北京時事】美國總統川普與中國國家主席習近平於24日舉行了電話會談。據美中兩國政府發布的消息，中國外交部表示，習近平闡述了「中國在台灣問題上的原則立場」。外界認為，在中日關係因首相高市早苗的台灣有事言論惡化之際，中國企圖將川普拉攏到中方立場，藉此離間日美聯盟。

兩位領袖剛在10月30日於韓國進行了面對面會談，但本次電話會談是川普第二任期以來，首次以台灣問題為中心進行討論。川普在會談後透過社群媒體發文，稱美中關係「非常穩固」。他也透露習近平將在明年後半作為國賓訪美。

據中方表示，習近平在電話會談中指出，日本統治下的台灣「回歸中國」，是「戰後國際秩序的重要組成部分」。他避免直接點名日本，但提到美中兩國在第二次世界大戰中「共同對抗法西斯主義和軍國主義」，呼籲應共同維護「勝利成果」。這被認為是旨在警告高市關於台灣的發言不符合戰後國際秩序。

中國外交部表示，川普總統回應稱「理解台灣問題對中國的重要性」。

另一方面，川普總統則表示在芬太尼合成毒品問題以及中國擴大採購美國產大豆等在韓國達成協議的事項上，「取得了重要進展」。但他沒有提及台灣問題或中日關係。



美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（法新社/時事）。

