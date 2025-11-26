日美領袖電話會談，圍繞「台海和平」合作＝強調兩國溝通的迅速確實

Newsfrom Japan

首相高市早苗於25日與美國總統川普進行了電話會談，討論了與中國的關係。這次會談是在美國主動提議下，緊接著美中領袖通話後不久實現。在日中關係因首相關於台灣有事的國會答辯而迅速降溫之際，首相向記者團表示「確認了日美間的緊密合作」，強調了與川普迅速溝通的重要性。

這是日美領袖在首相關於台灣有事可能屬於「存立危機事態」的國會答辯後，首次進行對話。在約25分鐘的通話中，雙方就強化同盟關係以及包括台灣在內的印太地區局勢交換了意見。川普向高市首相說明了他在美東時間24日與中國國家主席習近平電話會談的內容和美中關係的現狀。

據了解，首相向川普傳達了她的答辯真意，並重申了日本政府透過對話促進台灣問題和平解決的立場沒有改變。

首相在接受記者團採訪時，特別提到了是川普主動提出電話會談。她透露，川普在電話中向她表示「（首相是）極為親密的朋友」、「隨時歡迎打電話給我」，藉此向國內外展現兩人關係密切。



首相高市早苗回答記者關於與川普總統電話會談的問題。攝於25日上午，首相官邸



高市早苗首相（右）與美國總統川普。攝於10月28日，東京元赤坂迎賓館（代表攝影）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]