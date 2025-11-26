安倍槍擊案公審＝山上徹也供稱安倍發出的訊息是「絕望與危機感」

Newsfrom Japan

2022年在奈良市槍殺前首相安倍晉三的殺人罪被告山上徹也（45歲），其國民參與審判的第11次公審於25日在奈良地方法院舉行。被告在這次和上次的被告人訊問中，針對安倍與世界和平統一家庭聯合會（舊統一教會）的關係供稱，他「從2006年左右就認為（安倍與教團）有關係」。他表示，安倍在2021年向教團相關團體發送視訊訊息時，讓他感受到「絕望和危機感」。

在辯護律師的質問下，被告表示：「安倍是擔任過非常長時間的首相，（舊統一教會）將會越來越被社會認可。作為受害者一方，這是極度不甘心且無法接受的心情」。

關於安倍與教團的關係，被告說：「我從（安倍擔任官房長官的）2006年寄送祝電時，就認為他們有關係」。他稱當時聽到教團相關人士說「安倍是我們的盟友」。

被告主張，政治人物參加教團活動是「非常不好的行為」，並稱「我知道第二次安倍政權的成員中，很多人參與教團活動」。他表示，這些資訊是從處理邪教問題的網站等處獲得。

被告提到，在哥哥於2015年自殺後，他開始考慮襲擊教團幹部。19年教團總裁韓鶴子訪日時，他曾試圖用汽油彈襲擊但失敗。他供稱，由於「會波及到對象以外的人」，他才開始考慮使用槍械襲擊。但他形容自製槍械的威力「像半個玩具，像垃圾一樣」。

在檢方質問中，被告詳述了製作總計10支自製槍械的經過，並透露他參考了電玩遊戲來設計用鐵管堆疊的結構。他表示，雖然「一直有襲擊安倍的念頭，但確定行動是在2022年7月以後」。

此前的公審中，致力於教團受害者救濟的「全國靈感商法對策律師聯絡會」律師曾出庭作證，證明他們曾向對教團相關團體發送祝電的安倍晉三寄送過抗議信。



奈良地方法院。攝於奈良市

