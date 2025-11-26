熊本發生震度5強地震，70多歲女性輕傷＝氣象廳籲「注意同級以上餘震」

Newsfrom Japan

25日下午6點1分左右，熊本縣阿蘇地方發生地震，產山村觀測到震度5強的搖晃。氣象廳估計震源深度為9公里，地震規模（M）為5.8。隨後，該縣等地也接連發生震度4和震度3的地震。

據阿蘇市表示，一名70多歲女性在市內家中跌倒，受了輕傷。

氣象廳地震海嘯監視課長海老田綾貴在記者會上呼籲：「該地區容易發生連續地震，未來一週左右請注意震度5強或更強烈的搖晃」。

這次震源位於2016年4月引發芮氏規模7.3（震度7）地震的「布田川斷層帶」和位於大分縣西部的「萬年山—崩平山斷層帶」之間。在2016年熊本地震時，該區域曾發生許多小型地震，之後地震活動減少。

雖然震源南側有阿蘇山，但火山活動沒有變化。

25日下午6點1分左右發生的地震，各地主要震度如下：

震度5強：熊本縣產山村

震度5弱：熊本縣阿蘇市、大分縣竹田市

震度4：熊本縣菊池市

震度3：熊本市、大分市、福岡縣久留米市、佐賀市、宮崎縣延岡市、愛媛縣八幡濱市。



因熊本縣觀測到震度5強地震而舉行記者會的氣象廳地震海嘯監視課長海老田綾貴。攝於25日下午，東京都港區氣象廳

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]