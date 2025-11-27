安青錦晉升大關，烏克蘭史上第一＝「將以更高為目標精進」

Newsfrom Japan

日本相撲協會於26日在福岡國際中心召開大相撲初場所（明年1月11日開賽，東京兩國國技館）的番付編成會議及臨時理事會，一致決定東關脇安青錦（21歲，本名Danylo Yavhusishyn，安治川部屋）晉升為大關。

這是烏克蘭出身的力士史上第一次獲此殊榮。相撲協會的使者淺香山理事（前大關魁皇）與大島親方（前關脇旭天鵬）在福岡縣久留米市的安治川部屋宿舍傳達了此一決定。安青錦在口上儀式中表示：「我將不辜負大關之名，以更高為目標精進。」

他僅花費14個場所就晉升大關，若不計「幕下付出」（即從低位階開始的特例），是1958年實施一年六場所制度以來，最快達成此成就的力士。他也是由前關脇安美錦、現安治川親方培養出的第一位大關。新大關的誕生是繼去年秋場所後的大之里以來。明年的初場所將形成兩橫綱、兩大關的局面。

安青錦在俄羅斯軍事侵略母國後，於2022年4月來到日本。他在2023年9月的秋場所首次踏上土俵，迅速出人頭地。在本月初的九州場所，他以新關脇的身分出戰，並在三敗並列的加賽決定戰中擊敗橫綱豐昇龍，首次奪得優勝。



安青錦（右）在大關晉升傳達儀式上表達抱負。左為安治川親方。攝於26日，福岡縣久留米市



大關晉升傳達儀式後，手拿加冕鯛魚、面帶笑容的安青錦。攝於26日，福岡縣久留米市



大關晉升傳達儀式後，安青錦（上）騎在馬上歡慶。攝於26日，福岡縣久留米市

