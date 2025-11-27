藝人國分太一召開記者會＝為退出電視節目一事「向當事者道歉」

Newsfrom Japan

藝人國分太一（51歲）於26日在東京都內召開記者會，針對他因違反法規遵循（Compliance）而在6月退出日本電視台節目《The! 鐵腕! DASH!!》一事，表示「想向受到傷害的當事者，致以由衷的歉意」。這是國分先生自退出節目以來，首次公開露面。

國分太一在退出節目的同時，宣布無限期暫停活動。五天後，他所屬的團體「TOKIO」也宣告解散。然而，日本電視台以「保護個人隱私」為由，始終未公開國分違反法規遵循的具體內容。

國分太一於10月向日本律師聯合會提出了人權救濟申請，認為日本電視台決定讓他退出節目的程序存在問題。在記者會上，他解釋提出申請的理由時表示「我並沒有要與日本電視台對立的想法」，並稱：「我想確認我做了什麼行為被認定為違反法規遵循，釐清事實，並正視此事與所有相關人士。」

國分太一在會上眼含淚水，時而哽咽地表示：「我對自己的處境和地位缺乏足夠的自覺。在長年的演藝生涯中，我對自己的地位和環境有所鬆懈。我必須深刻反思自己的立場、責任和信任的意義，並認真面對。」

針對國分太一的記者會，日本電視台發表聲明回應：「我方一貫以保護相關人士為首要考量來應對，最重要的是，相關人士對可能導致『二次傷害』感到強烈恐懼。從這個角度來看，我們認為很難進行『核對確認（答案）』。」



