日本政府否認美國媒體報導＝「沒有事實根據」並向《華爾街日報》抗議

Newsfrom Japan

官房長官木原稔在27日下午的記者會上，針對美國《華爾街日報》（WSJ）報導總統川普在電話中曾建議首相高市早苗抑制在台灣問題上的發言一事，明確否認：「沒有那樣的事實。」他同時表示，已向《華爾街日報》提出抗議。

《華爾街日報》引述日美兩國政府相關人士的說法，報導稱川普曾敦促首相在「台灣主權問題」上不要刺激中國。木原稔駁斥了這項敘述的錯誤性。

另一方面，日本政府並未要求《華爾街日報》撤回報導。《華爾街日報》的報導也提到，川普在「暗示」首相應放緩台灣相關發言的同時，考量到日本國內的政治情勢，並未要求她撤回在國會中的答辯。木原對這些細節的真實性則沒有置評。

木原稔在27日上午的記者會上被問及報導真偽時，曾以電話會談細節屬於「外交上的往來」為由拒絕回答。隨後，由於「政府接獲大量詢問」，他判斷「有必要做出明確說明」，才在下午的記者會上轉為否認。



官房長官木原稔舉行記者會。攝於27日下午，首相官邸

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]