日本政府研擬提高在留手續費「上限30萬日圓」＝並擬嚴格化歸化要件

日本政府於27日開始研擬，將把外國人在日本辦理居留手續的手續費標準提高至與歐美相當。政府向自民黨提出了一項方案，將永住許可的手續費（現行1萬日圓）的上限提高至「30萬日圓」。政府計畫在考慮修法的情況下，推進討論，以收緊取得日本國籍「歸化」的要件。

自民黨於27日召開了「外國人出入國・居留管理適當化專案小組」（PT）首次會議，討論了政府提出的一系列外國人政策檢討方案概要。

自1981年修法以來，居留手續費的上限一直定為「1萬日圓」。政府指出，由於在日外國人激增，必須整備人力和系統以應對業務量的增加。政府正研擬透過修法，將永住許可的手續費上限提高到30萬日圓，居留資格變更・更新的手續費上限提高到10萬日圓。目前居留資格變更・更新的費用為窗口辦理6000日圓、線上辦理5500日圓，遠低於歐美主要國家，因此政府有意大幅調整。

在歸化要件方面，目前永住許可原則上需要「居住10年」，而權利更強的歸化則只需「居住5年以上」即可申請。政府認為這種不一致是個問題，因此正研擬將居住要件提高到與永住許可同等或更高的水準。



