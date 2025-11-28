常陸宮親王迎90歲壽辰＝在宮邸健康生活

Newsfrom Japan

常陸宮親王於28日迎來90歲壽辰（卒壽）。據宮內廳表示，常陸宮親王在宮邸（東京都澀谷區）與華子妃（85歲）健康地生活，並定期進行復健體操以維持健康。

常陸宮親王是昭和天皇的次子，上皇陛下的弟弟。由於年事已高，他自去年3月在東京都內出席「全日本學生兒童發明展」後，便減少了出席擔任總裁或名譽總裁的團體活動，並總是慰問代為出席的華子妃。

他在宮邸內基本上以輪椅代步，經常抱著和撫摸愛犬——5歲的迷你臘腸犬「福姬」（雌性）。天氣好時，他會和華子妃一起在庭院裡坐著輪椅散步。他也會觀察飛來的野鳥，當華子妃詢問他不認識的野鳥時，他會給予解答。

他會在電視上收看新聞、高爾夫、籃球、相撲等體育賽事，也與妻子一同觀賞道奇隊連霸的美國職棒大聯盟世界大賽，並為大谷翔平等三位日本球員的活躍表現感到高興。有時，他也會邀請朋友到宮邸，夫婦倆一同歡談。

他目前已停止了長年進行的癌症研究活動，但仍持續關注其專業的「致癌與癌症生物學」領域，並會閱讀專業雜誌等。

2023年他因輸尿管結石手術後被診斷出尿路感染而住院，但已康復。目前，為了維持下肢肌力，他每週在宮邸進行兩次、在醫院進行三次左右的步行訓練和伸展運動，並由物理治療師協助，目前健康狀況穩定。



常陸宮親王和華子妃在90歲壽辰前夕，與愛犬「福姬」一同合影。攝於5日，東京都澀谷區常陸宮邸（宮內廳提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]