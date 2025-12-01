中國上海動漫活動遭強制中斷＝日本歌手表演受阻，文化排除行動正式化

Newsfrom Japan

【上海時事】在中國上海市於28日開幕的以日本熱門動漫《ONE PIECE》（航海王）等角色為主題的活動中，發生了日本歌手在演唱途中被強制中斷表演的事件。該活動原定持續至30日，但主辦方萬代南夢宮已決定取消後續活動。在首相高市早苗關於台灣有事的發言引發中國強烈反彈的背景下，針對日本藝人的演出和活動相繼被取消。

活動會場設置了以《航海王》和《機動戰士鋼彈》等熱門角色為主題的體驗區，初日28日吸引了許多中國動漫迷到訪。傍晚，演唱《航海王》主題曲的歌手大槻真希開始表演，但歌曲唱到一半，燈光和音響突然被切斷，表演被強制終止。

大槻真希的官方網站發布消息：「因不得已的諸多情況，演出被迫緊急中斷。」

隨著中日摩擦升級，中國境內針對音樂演出等日本相關活動相繼被取消，顯示出排除日本文化內容的行動正在正式化。上海原定29日舉行歌手濱崎步的演唱會，但在28日被緊急取消。



28日，中國上海市日本動漫活動會場前掛出的看板

