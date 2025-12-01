秋篠宮文仁親王迎60歲壽辰＝戰後80年，願成為「思考和平的契機」

Newsfrom Japan

秋篠宮文仁親王於30日迎來60歲生日（還曆）。在此之前，他在赤坂御用地（東京都港區）的赤坂東邸舉行記者會。回顧戰後80年的今年，他提到自己與紀子妃（59歲）在7月訪問廣島，並透過展覽和報導等對先前的戰爭有所思，表示這「成為思考和平世界持續是多麼重要的契機」。

關於還曆的感想，他表示：「我個人認為時間是連續的。」他笑稱，感想大約只停留在「自己已經到了干支一輪迴的年齡」的程度。另一方面，當被問及6月迎來結婚35週年時，他向紀子妃表達心意：「非常感謝她一直支持著我這個任性的丈夫。」

關於9月舉行成年式的長子悠仁親王（筑波大學一年級，19歲），他回憶道：「在我心中他一直是很小的形象」，但看到他仔細準備並面對儀式的樣子，「感受到了他已經長大成人」。他期許悠仁親王：「希望他能珍惜每一項公務活動，謹慎努力地去完成。」

他透露，悠仁親王是他在家庭中「很好的聊天對象」。悠仁親王會將宮邸菜園採收的蔬菜帶到他在茨城縣筑波市的生活據點，製作馬鈴薯沙拉和栗子飯，並將照片和訊息發給家人。秋篠宮文仁親王對悠仁親王的充實大學生活表示「非常高興」。

他也對長女小室真子（34歲）於今年春天生下第一個孩子表示喜悅，並希望「如果有機會回到日本，一定要見面」，表達了對第一個孫子的期盼。

對於未成年皇族全部成年，導致皇室公務活動的承擔者減少的問題，他表示：「目前除了縮減活動規模，似乎沒有其他辦法了。」

回顧今年，他強調戰爭不應該只在這些節點年份才被想起，未來也應該時常反思。他呼籲：「重要的是，每個人都要確認『從過去學習，絕不重蹈覆轍』。」



秋篠宮文仁親王在60歲生日之前舉行記者會。攝於25日，東京都港區的赤坂東邸（代表攝影）



秋篠宮文仁親王和紀子妃在60歲生日之前，在宮邸庭院散步。攝於1日，東京都港區的秋篠宮邸（宮內廳提供）



秋篠宮文仁親王在60歲生日之前拍照。攝於1日，東京都港區的秋篠宮邸（宮內廳提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]