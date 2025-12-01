笹川陽平訪問印度麻風病患聚落＝呼籲企業界支援

Newsfrom Japan

【新德里時事】日本財團名譽會長笹川陽平於29日訪問了印度新德里的一個麻風病康復者及其家屬居住的聚落（Colony）。笹川先生兼任世界衛生組織（WHO）麻風病消除大使，他向同行的大約30位日本企業駐當地高層呼籲提供支援。

印度佔全球麻風病新確診病例的約六成。笹川保健財團為配合笹川先生的訪問，希望讓旅居印度的日本人了解實際情況，而規劃了這次參觀活動。

這次參觀的聚落居住著約200至250人。儘管麻風病已有成熟的治療方法，但患者在印度特有的種姓制度中被視為被排斥的群體，因此他們被趕出家鄉，或為避免異樣眼光而自發聚集，形成了這樣的聚落。印度全國約有800處此類聚落。

聚落的代表向參與者說明了當前面臨的困境，包括被當局要求搬遷等，並請求提供長期支援。笹川先生表示：「這是全球性的、伴隨歧視的疾病。」他呼籲：「問題仍然存在，希望大家能給予關注和協助。」



日本財團名譽會長笹川陽平訪問居住麻風病康復者及其家屬的聚落。攝於29日，印度新德里



旅居印度的日本人參觀居住麻風病康復者及其家屬的聚落。攝於29日，印度新德里

