愛子內親王迎24歲生日＝二戰後80年，對和平有著強烈祈願

天皇、皇后兩陛下的長女愛子內親王於1日迎來24歲生日。她過著兼顧在日本紅十字社工作與皇室公務的忙碌而充實的日子，並首次正式訪問外國，累積了新的經驗。在戰後80年的今年，她與兩陛下共同訪問了沖繩、長崎、東京都慰靈堂，重新堅定了對和平的強烈心願。

作為皇室國際親善的承擔者，她在2月首次出席了在宮內廳新濱鴨場舉行的外交使節接待活動，3月首次出席了招待國賓巴西總統的宮中晚宴。11月訪問寮國期間，她會見了國家主席等寮國重要人士，出席晚宴。她對受到的熱情款待表示感謝，並期望日寮兩國的友好親善關係能進一步發展。

5月，她出席了世界災害急救醫學會開幕式，首次在公務場合發表「致詞」。透過在戰後80週年的訪問，她深化了對亡者的悼念，並對戰爭經歷者、遺族和講述者們為傳承和平、守護和平所做的努力，表達了衷心的敬意。

她也心繫自然災害的災區。5月，她訪問了石川縣，視察了遭受地震和豪雨的能登半島的復興狀況。9月，她造訪了在中越地震中受創嚴重的新潟縣舊山古志村（現長岡市）。她從自身參與的紅十字和志願者活動中學到許多，並希望將這些知識運用於她在日本紅十字社青少年・志願者課的工作中。

今年6月，皇室家族痛失愛犬「由莉」（Yuri），但在8月迎來了一隻三花色的收容貓，並命名為「美海」（Mimi）。她與這隻新成員，以及已9歲的貓咪「Seven」一同生活，與貓和烏龜等寵物的互動成為她心靈平靜的時刻。



天皇、皇后兩陛下的長女愛子內親王在24歲生日之前拍攝照片。攝於11月7日，皇居・御所（宮內廳提供）



天皇、皇后兩陛下的長女愛子內親王在正式訪問寮國前學習寮國語。攝於11月10日，皇居・御所（宮內廳提供）



天皇、皇后兩陛下的長女愛子內親王進入秋篠宮邸所在的赤坂御用地，向迎來60歲生日的秋篠宮文仁親王致以祝賀。攝於30日上午，東京都港區（代表攝影）



天皇、皇后兩陛下的長女愛子內親王拍攝的皇室家族飼養的貓咪「美海」（Mimi）。（宮內廳提供）

