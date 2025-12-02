警視廳防範App新增「國際電話阻擋」功能＝應對特殊詐欺
警視廳於1日宣布，已在警視廳的防範App「DigiPolice」中，新增阻擋來自國際電話和疑似用於特殊詐欺號碼來電的功能。警視廳表示，今年上半年接獲的詐欺電話中，約八成都來自以「＋」開頭的國際電話，因此呼籲民眾多加利用這項App。
啟用新功能後，App將自動阻擋警視廳已掌握的詐欺電話號碼和國際電話來電。同時也可以設定不讓這類來電顯示在通話紀錄中。對於美國蘋果公司的智慧型手機「iPhone」，雖然可以阻擋詐欺電話號碼，但無法直接阻擋國際電話，因此App將顯示設定畫面，引導使用者採取其他防範措施。
據警視廳表示，特殊詐欺的撥出電話線路，2022年多數為固定電話和網路電話（IP電話），但2024年國際電話佔約七成，今年上半年則高達約八成。
詐欺電話在2023年約九成是打到固定電話，但今年截至10月底，打到手機的比例已增加到近五成。這被認為是詐騙手法日益高明，例如誘使受害者轉到智慧型手機的視訊通話，並展示偽造的逮捕令或警官證等。
東京都今年截至10月底的特殊詐欺受害總額約為236億8400萬日圓，較去年同期增加了140億日圓以上。
在1日警視廳舉行的新功能發表儀式上，藝人兼警察廳「特別防範支援官」城島茂呼籲民眾使用App，並強調：「重要的是，家人、朋友、不論年齡，都要互相提醒有這樣的防範App。」
