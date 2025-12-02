年度流行語大獎頒給高市首相＝親臨領獎笑稱「非鼓勵過勞」

Newsfrom Japan

反映今年社會現象的詞語評選「2025 T&D保險集團 新語・流行語大獎」（由《現代用語的基礎知識》選出）於1日公布。年度大獎由日本首位女性首相高市早苗的發言：「工作工作工作工作工作！（働いて働いて働いて働いて働いてまいります）／女性首相」獲選。高市首相親自出席頒獎典禮，回顧表示：「我是抱持著為國民貢獻的心情。」

這個得獎詞彙是高市在新當選自民黨總裁時致詞的一部分。她當時也表明「將拋棄工作與生活平衡這個詞」，因此引起了社會上的正反議論。

高市首相身穿藍色夾克和深色裙裝登上頒獎台，表示：「我絕沒有鼓勵國民過度工作的意圖。我將為了實現強大的經濟、外交、安全保障以及富裕的生活而努力。」當被問及健康管理時，她笑著回答：「早上和晚上都會泡澡。這是一段幸福的時光。」

十大流行語還包括：美國總統川普復權後對各國提高關稅的政策「川普關稅」；因白米價格飆升，政府釋出收穫超過三年以上備用米的「古古古米」；刷新日本電影實寫作品歷代票房紀錄的電影《國寶》相關的「國寶（看了）」；以及大阪・關西世博會的官方吉祥物「脈脈」。另有在社群媒體上流行的，表示必須趕緊做某事的詞彙「哎呦哎呦」（エッホエッホ），和指稱報紙、電視等傳統媒體的「老媒體」也被選入。

選考委員特別獎頒給了於6月以89歲高齡逝世的前職棒巨人隊總教練長嶋茂雄的稱號「Mr. 職業棒球」。

「新語・流行語大獎」今年邁入第42屆。由漫畫家藥丸悅郎、專欄作家辛酸NAME子、演員室井滋等六位評選委員，從30個候選詞中選出年度大獎和十大流行語。



「2025 T&D保險集團 新語・流行語大獎」頒獎典禮，首相高市早苗因「工作工作工作工作工作！／女性首相」獲選年度大獎。攝於1日下午，東京都千代田區



首相高市早苗因「工作工作工作工作工作！／女性首相」獲選年度大獎，面帶笑容。攝於1日下午，東京都千代田區。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]