安倍昭惠首次出席安倍槍擊案公審，並未提問

奈良市於2022年發生前首相安倍晉三遭自製槍械殺害的事件，涉嫌殺人罪等罪名的山上徹也被告（45歲），其國民參與審判的第13次公審於3日在奈良地方法院（審判長田中伸一）舉行，進行了第四次被告人訊問。安倍的妻子安倍昭惠女士首次出席旁聽。她利用被害人參與制度，坐在檢察官後方的席位上聆聽法庭上的問答，但沒有親自向被告提出任何問題。

昭惠女士身穿黑色夾克，左胸佩戴著營救北韓綁架受害者的藍絲帶徽章，於下午1點過後行禮進入法庭。下午3點過後，被告人訊問開始前，站在證人席的被告深深地向昭惠女士鞠躬，昭惠女士也輕輕低頭回禮。

當日的公審中，被告再次解釋將目標從世界和平統一家庭聯合會（舊統一教會）的教團領袖轉向安倍氏的經過。他表示「將教團『殺個片甲不留』是自己人生的意義」，但由於教團領袖未訪問日本，加上他面臨經濟困境，因此加速了對安倍的襲擊。他表示「安倍先生並不是我的主要目標」。他也提到自製槍械時說：「如果不使用它，我花費時間、精力和金錢製造它有什麼意義呢？」



2022年10月28日，山上徹也被告首次公審的奈良地方法院法庭（代表攝影）

