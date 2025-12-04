《跟蹤騷擾規制法》修正案成立＝禁止惡用「防丟追蹤器」

Newsfrom Japan

希望禁止惡用「防丟追蹤器」來獲取位置資訊等的《跟蹤騷擾規制法》修正案，於3日在參議院獲得通過並成立。警察當局將能以職權發布文書，要求加害者停止跟蹤騷擾行為（「警告」），並將透過新的管制和迅速的應對措施，來解決居高不下的騷擾案件。該法案預計將在近期公布，並可能在年內施行。

修正法規定，與已被管制的全球定位系統（GPS）設備一樣，以跟蹤騷擾為目的，未經同意將防丟追蹤器藏匿在對方的物品中，以及利用追蹤器發出的識別信號獲取對方位置資訊的行為，都將被禁止。違者將依該法規接受處罰。

此外，該法案吸取川崎市一名女性遭受跟蹤騷擾後被殺害的教訓，規定即使受害者因心意改變而未主動報案，只要警方認定有必要，就可以對加害者發出警告。雖然針對加害者還有更嚴厲的「禁止命令」，但透過迅速發布程序相對簡便的警告，以確保受害者的安全。

其他規定包括：如果警方掌握到有偵探業者等被用於收集跟蹤騷擾的資訊，可以通知業者，要求其停止參與可能構成騷擾的行為。此外，即使受害者逃到其他都道府縣，原居住地的警察也有權採取警告等措施。



國會議事堂。攝於東京都千代田區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]