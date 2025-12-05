安倍槍擊事件公審：山上被告首度向家屬道歉並稱殺害「是錯誤」

Newsfrom Japan

前首相安倍晉三槍擊事件中，涉嫌殺人等罪名的山上徹也被告（45歲），其國民參與審判的第14次公審於4日在奈良地方法院（審判長田中伸一）舉行，進行了第5次被告人訊問。被告表示：「做了非常抱歉的事」，首次向安倍氏的遺族道歉。他同時表示，殺害安倍氏是「錯誤」。

利用被害人參與制度，並於3日首次出席公審的安倍氏妻子安倍昭惠，當日並未現身法庭。

當辯護方問及對遺族的想法時，山上被告表示：「我對安倍前首相的家人沒有任何怨恨。他們在這三年半裡承受了痛苦。我也有親人突然離世的經驗。」

針對將攻擊目標從世界平和統一家庭聯合會（舊統一教會）幹部轉向安倍氏，山上被告表示「安倍前首相不應該被殺害，這是一個錯誤」。他還說：「殺害了影響力如此大的人物，選舉中出現模仿犯，以及陰謀論的產生，都是我的責任。我的責任非常重。」表達了反省之意。

對於事件促使教團被下達解散命令，並引起對「宗教二代」問題的關注，他表示：「雖然無法預測，但我認為這對他們（二代）和社會來說，都是應有的狀態。」

被告在11月首次的本人訊問開場時，曾表示「我本不該活到（45歲）。造成這樣的結果，給大家添了很大的麻煩」，並表達了歉意，但當時並未提及安倍氏或其遺族。



奈良地方法院。攝於奈良市

