中國遊客減少，旅遊業憂心長期化＝「春節」來與否成為焦點

Newsfrom Japan

受中國政府呼籲國民避免前往日本旅遊的影響，日本國內觀光相關業界對於航班減少、飯店取消預訂等影響的長期化提高警惕。不過，鑑於過去尖閣諸島（釣魚台列嶼）問題導致觀光客減少的經驗，業界也有保持冷靜的聲音。預計明年2月中旬開始的「春節」（舊正月）期間的動向，將成為關注焦點。

營運關西國際機場的關西空港公司（大阪府泉佐野市）透露，12月預定營運的中國航線（不含香港、澳門）較原計畫減少了34%。主因是中國系航空公司的減班，預計明年1月至3月也將平均減少28%。大阪府內21家飯店，已收到50%到70%的中國遊客訂房取消。大阪觀光局理事長溝畑宏在記者會上表示：「對於依賴中國遊客的飯店來說，經營受到了巨大的衝擊。」

儘管受尖閣問題和新冠疫情影響，中國訪日遊客數曾一度減少，但在今年1月至10月，仍以約820萬人次創下國別最多的紀錄。中國遊客的消費額也居首位，在觀光業界中具有極高的存在感。

在中國遊客佔住宿人數不到兩成的京都市，市觀光協會估算，如果來自中國的需求減少一半，明年1月的客房入住率將比預期下降約6%。協會擔憂：「影響擴大到春節的可能性很高。」

另一方面，也有汲取過去尖閣問題教訓，保持冷靜應對的例子。愛知縣蒲郡市的「蒲郡飯店」有中國團客取消預訂，但該飯店認為：「（取消）在日中關係惡化的局面下反覆發生，屬於預期範圍內。我們將此視為風險。」

一些不依賴單一國家，強化爭取多國遊客的企業，所受影響則較小。專門經營入境旅遊巴士業務的Joyful觀光（東京）預計12月將因旅遊自我克制而損失4000萬日圓，但對整體業績的影響不大。該公司原本歐美客戶就多，專務董事原田百合表示：「我們只需去爭取來自其他國家的業務即可。」



4日下午，遊客在東京銀座享受購物。攝於東京都中央區

