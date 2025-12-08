滋賀琵琶湖底發現繩文土器＝無人潛水器確認形狀幾乎完整

Newsfrom Japan

滋賀縣於6日宣布，在琵琶湖的水中遺跡「葛籠尾崎湖底遺跡」（滋賀縣長濱市湖北町），發現了一件估計為繩文時代早期（約11,000至10,500年前）的土器，形狀幾乎完整。這被認為是在該遺跡中發現的最古老土器。

滋賀縣受文化廳委託，於10月對該遺跡所在的湖底進行調查。他們使用配備四個攝影機的無人潛水機，在水深約64米處拍攝了照片和影片。透過創建和分析湖底地形及遺物分布狀況的3D圖像，確認了一個高約25公分的砲彈形繩文土器。該土器可能有表面附有連續花紋的「押型文土器」的特徵，從形狀來看，推測是用於烹煮食物。

在靠近的區域，還發現了古墳時代中期（5世紀）的土師器陶罐6個，以及1個年代不明的土器。縣方表示，其中三個陶罐以一列排列的方式沉在湖底，推測可能是船隻上的貨物集體墜落。

縣政府決定不將這次發現的土器打撈上來，將維持原狀進行保存。

縣文化財保護課的課長輔佐福西貴彥表示：「在水下發現一萬多年前的土器且形狀幾乎與當年相同，這是極為罕見的。可能是因為與外在空氣隔絕的水中環境才得以保存下來。」

琵琶湖周邊散布著78處水下遺跡，葛籠尾崎遺跡於1924年因漁民的漁網撈到土器而發現。該遺跡已發現約200件從繩文時代早期到平安時代後期的土器等。



在琵琶湖水中遺跡「葛籠尾崎湖底遺跡」發現的繩文土器（滋賀縣提供）

