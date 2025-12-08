中國軍機向航空自衛隊戰機照射雷達＝高市首相批評「極為遺憾」

Newsfrom Japan

防衛省於7日宣布，中國海軍航空母艦「遼寧號」上起飛的殲-15戰鬥機於6日下午，在沖繩本島東南外海的西太平洋公海上空，對正在執行領空侵犯應對措施的航空自衛隊F-15戰鬥機進行了間歇性雷達照射。航空自衛隊的飛機和隊員均未受損。這起事件可能使首相高市早苗的台灣有事發言所引發的日中對立進一步加劇。

首相高市早苗於7日傍晚，在訪問地石川縣輪島市接受記者採訪時批評道：「這是一項超出安全飛行必要範圍的危險行為，極為遺憾。」她表示：「我們將密切關注中國軍隊在我國周邊海空域的動向，並盡全力進行警戒監視活動。」

如果這次雷達照射是火控目的，即射擊準備階段鎖定目標的行為，恐將引發意外的軍事衝突等不可預測的事態。外務省事務次官船越健裕召見中國駐日大使吳江浩，進行了強烈抗議，並嚴正要求防止再發。防衛系統也循相同管道提出了交涉。這是防衛省首次公開中國軍機對自衛隊機照射雷達的事件。

中國海軍發言人於7日發表談話，否認日本的公告，並非難稱「與事實不符，要求日方立即停止中傷」。中方主張航空自衛隊的飛機在「訓練海空域進行了妨礙，對飛行安全構成嚴重危害」。發言人強調「將採取必要措施，堅決維護安全和合法權益」。

據防衛省表示，在6日下午4點35分左右的約3分鐘，以及下午7點8分左右的約30分鐘，從在沖繩縣沖大東島以西約270公里處航行的遼寧號上起飛的殲-15戰鬥機，對從航空自衛隊那霸基地緊急升空的多架F-15戰鬥機進行了間歇性雷達照射。雷達照射是在肉眼無法確認機體的距離進行，並未侵犯日本領空。

一般而言，戰鬥機的雷達安裝在機頭，主要用於周邊搜索和火控。防衛省雖然尚未確認本次的使用目的，但根據間歇性照射等情況，認為具有火控目的的可能性。



6月8日，在中國航母「山東號」上搭載的殲-15戰鬥機，曾異常接近自衛隊機（取自防衛省網站）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]