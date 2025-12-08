高市首相首次視察能登災區＝強調復興是「國家責任」

Newsfrom Japan

首相高市早苗於7日視察了去年遭受地震和豪雨嚴重損害的石川縣能登半島災區。她表明政府將繼續全力投入復舊與重建工作。她向記者團強調：「我深刻意識到恢復充滿活力的街道是國家的責任。」這是高市自10月上任以來首次訪問能登地區。

首相於上午抵達輪島市的能登機場後，在犧牲者慰靈碑前默哀並獻花。隨後她前往珠洲市，視察了土石流現場和應急臨時住宅。

下午，首相訪問了因地震引發大規模火災的輪島市「朝市通」。在穴水町的臨時商店街，她聽取了入住者關於現狀的說明，並就所需的支援政策交換了意見。她也前往許多旅館被迫休業的七尾市和倉溫泉。

視察結束後，首相向記者團強調「親眼目睹了地震和豪雨造成的嚴重損害」。她表示將與相關地方政府合作，致力於基礎設施復原和生活重建。

在具體措施方面，她指出「支援受災旅館等的重建至關重要」。她透露，政府正在考慮擴大對大型設施重建等的支援。

高市首相也表明將準備在2026年度設立防災廳。她表示：「我們將研擬一個能夠全面俯瞰我國整體防災工作，並擔負從徹底的事前防災到災害發生後的復舊重建一貫指揮塔功能的組織。」

防災廳設置準備擔當大臣牧野京夫和石川縣知事馳浩陪同了本次視察。



首相高市早苗（中央）視察因地震火災燒毀的「朝市通」附近。攝於7日下午，石川縣輪島市（代表攝影）



首相高市早苗（中央）結束對石川縣珠洲市遭受地震和豪雨的土石流現場視察。攝於7日上午（代表攝影）



首相高市早苗從石川縣知事馳浩（右）手中接過請願書。攝於7日下午，石川縣輪島市（代表攝影）



首相高市早苗（前排右起第三位）視察在能登半島地震中受災的和倉溫泉護岸修復工程。攝於7日下午，石川縣七尾市（代表攝影）



在石川縣穴水町臨時商店街「Anamizu Smile Marche」舉行意見交流會後，首相高市早苗（前排左）與當地相關人士握手。攝於7日下午（代表攝影）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]