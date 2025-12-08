諾貝爾獎得主坂口志文召開正式記者會＝盼社會「認識醫學的重要性」
【斯德哥爾摩時事】今年的諾貝爾生理學或醫學獎得主、大阪大學特任教授坂口志文（74歲）於6日下午（日本時間同日晚間），在瑞典斯德哥爾摩近郊的卡羅琳斯卡研究所舉行了正式記者會。他表示：「希望以這次獲獎為契機，社會能認識到醫學研究的重要性。」
坂口教授與兩位共同獲獎者一同出席記者會。他回顧自己的研究歷程，提到了他在1995年發現了抑制過度免疫的「調節性T細胞」的標誌分子，並表示之後「闡明了（該細胞）在實際疾病、器官移植和癌症免疫中的重要性，這是一種樂趣。」
談到未來展望，他指出：「目前還處於臨床應用的初期階段，開發新的治療方法需要時間。」但他樂觀地認為：「總有一天，使用調節性T細胞的治療將在各種疾病和癌症中成為現實。」
共同獲獎者瑪麗．布蘭考博士（Mary Blenkow）強調坂口教授「在這一領域貢獻了數十年」。而弗雷德里克．拉姆斯代爾博士（Frederick Ramsdell）則稱讚他的發現是「我們所有成就的基礎」。
