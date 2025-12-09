演員清水尋也被告認罪＝因持有大麻被求刑拘禁刑1年

Newsfrom Japan

因涉嫌違反《麻藥取締法》、持有乾燥大麻而被起訴的演員清水尋也被告（26歲），其首次公開審判於8日在東京地方法院（宮田祥次法官）舉行。清水被告對起訴內容表示認罪。檢察方求刑拘禁刑1年，辯護方則請求緩刑，並於當日結束審理。判決將於19日宣判。

在被告人訊問中，清水被告陳述動機：「我對隱私和工作的壓力感到精神上的負擔。」

檢察方在論告中指出，清水被告最晚從22歲左右開始使用大麻，並透過熟人持續取得，因此「認定具有慣用性」。

辯護方在最終辯論中主張，被告持有量少，難以稱得上是惡質行為。在最後陳述中，清水被告低頭道歉：「我強烈反省給許多人帶來擔憂和困擾。真的非常抱歉。」

根據起訴書，清水被告涉嫌於9月3日在東京都杉並區的家中持有約0.4克乾燥大麻。

根據官方網站，清水被告出身於東京都，曾出演電影《東京復仇者》等多部電影和電視劇。



東京地方法院

